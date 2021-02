Schalke 04 schlägt auch Tabellenführer Rogue in der LEC

„Da wir die Nummer Eins und die Nummer Zwei der Liga geschlagen haben, könnte man uns gerade das beste Team nennen“, sagte Schalkes Dino „Limit“ Tot im Interview nach dem Spiel – mit einem Lachen. „Unser Trainer Dylan Falco setzt uns klare Ziele. Das macht das Training einfacher und repariert unsere Fehler.“

Schalke war mit einem gemischten Ergebnis in die Saison gestartet, schaffte es aber mit zwei Siegen in der zweiten Woche in die obere Tabellenhälfte. Mit dem Sieg gegen Rogue unterstreicht das Team seine Ambitionen für den Spring Split und setzt sich an Platz Drei.

Überraschen konnte am sechsten Spieltag auch das Match zwischen Astralis und Fnatic. Nach zehn Minuten standen bereits 15 Eliminierungen auf dem Tableau. Das Spiel blieb chaotisch, Fnatic konnte mit den besseren Teamkämpfen jedoch langsam die Kontrolle übernehmen und beendete die Partie in der 29. Minute.

