Schafft viel, kostet wenig – Tenways Cargo One

E-Lastenräder mit großen Transportboxen dringen preislich oft schon in fünfstellige Regionen vor. Das neue Cargo One bleibt trotz guter Ausstattung deutlich darunter.

Tenways bietet mit dem Cargo One nun auch ein E-Lastenfahrrad an Foto: Tenways

SP-X/Amsterdam. Die in Holland gegründete E-Bike-Marke Tenways hat seit dem Start im Jahr 2021 ihr Pedelec-Angebot kräftig ausgebaut. Jüngster Wurf ist mit dem Cargo One ein E-Lastenrad im Long-John-Format. Es bietet zwischen dem 26 Zoll großen Hinter- sowie dem 20 Zoll kleinen Vorderrad eine 800 Liter fassende, stoßfeste Transportbox, die sich vielseitig nutzen lässt. Integriert sind zwei Kindersitze mit Fünf-Punkt-Sicherheitsgurten. Zur Serienausstattung gehören außerdem ein Regenschutz sowie verschiedene Gepäckbox-Abdeckungen, mit denen sich das Erscheinungsbild verändern lässt. Das ist ohnehin gelungen, denn das Cargo One bietet ein modernes und elegantes Design, das Kabel versteckt sowie Lichtsteifen mit Blinkerfunktion ins Boxdesign integriert.

Das Tenways Cargo One zeichnet sich durch eine große und vielseitig nutzbare Transportbox aus Foto: Tenways

Das neue Tenways-Flaggschiff verträgt 250 Kilogramm Gesamtgewicht. Angesichts von 56 Kilogramm Fahrzeuggewicht könnte selbst ein 100 Kilogramm schwerer Fahrer noch über 90 Kilogramm Gepäck mitnehmen. Unterstützung erhält er von einem Bafang-Mittelmotor in Kombination mit Riemenantrieb und der Stufenlos-Nabenschaltung Enviolo. Ein 960-Wh-Akku erlaubt Reichweiten von 60 bis 90 Kilometer.

Schickes Detail: Die aufgeräumt wirkende Box integriert zwei Lichtstreifen Foto: Tenways

Das Bike hat einen Zentralständer, hydraulische Scheibenbremsen von Tektro mit 4-Kolben-Bremssätteln, Big-Ben-Reifen von Schwalbe und eine Suntour-Federgabel fürs kleine Vorderrad. Außerdem bietet das Cargo One ein großes Farbdisplay sowie Konnektivität per App. Angesichts des Gebotenen fällt der Preis mit rund 5.000 Euro inklusive Anlieferung günstig aus.

Der Fahrer des Cargo One wird tatkräftig von einem Bafang-Motor unterstützt Foto: Tenways

Mario Hommen/SP-X