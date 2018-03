Aus unserem Archiv

Berlin

Schwarz-Gelb will die Steuern senken. Finanzminister Wolfgang Schäuble sträubt sich. Er sehe für die geplanten Entlastungen kaum Spielräume, sagte er der «Bild am Sonntag». FDP-Generalsekretär Christian Lindner deutete laut «Tagesspiegel am Sonntag» erstmals eine Größenordnung von etwa 9 Milliarden Euro an. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte der «Welt am Sonntag», seine Partei werde entsprechende Steuersenkungsvorhaben im Bundesrat blockieren. Er sieht einen Angriff auf die Schuldenbremse. Die Regierung plane einen Verfassungsbruch, so Gabriel.