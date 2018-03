Aus unserem Archiv

Berlin

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat den neuen schwarz-gelben Steuersenkungsplänen einen Dämpfer versetzt. Er sehe für die geplanten Entlastungen in Milliardenhöhe weder größere Spielräume noch eine zwingende Notwendigkeit, sagte Schäuble der «Bild am Sonntag». FDP-Chef Philipp Rösler mahnte dagegen mit Verweis auf Wachstum und Steuereinnahmen im «Hamburger Abendblatt», den richtigen Zeitpunkt für Entlastungen nicht zu verpassen. FDP- Generalsekretär Christian Lindner deutete laut «Tagesspiegel am Sonntag» erstmals eine Größenordnung von etwa 9 Milliarden Euro an.