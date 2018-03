Aus unserem Archiv

Berlin

Finanzminister Wolfgang Schäuble hält die Auswirkungen der Griechenland-Krise auch im Falle einer Staatspleite für beherrschbar. Auch 2008 sei die Welt in der Lage gewesen, «gegen eine globale und nicht vorhersehbare Finanzmarktkrise koordiniert vorzugehen». Das sagte er der «Bild am Sonntag». Natürlich habe es schwere Auswirkungen gegeben, aber Deutschland habe es gemeistert. Die Staaten der Euro-Zone würden aber bereits Vorsorge für den Fall treffen, dass das griechische Parlament am Mittwoch entgegen aller Erwartungen das Sparpaket ablehnt und das Land zahlungsunfähig wird.