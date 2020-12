Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 13:07 Uhr

Schaeffler-Start-up wird unabhängig – Vierrad-Pedelec Bio-Hybrid kommt 2021

Der Autozulieferer Schaeffler hat sich per Management-Buyout von seinem internen Start-up Bio-Hybrid getrennt. Die nun unabhängige Tochter will kommendes Jahr das gleichnamige Ökomobil in Serie bauen.