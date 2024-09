Schadstoffe im Boden nahe Schiersteiner Brücke entdeckt

Anzeige

Wiesbaden/Mainz (dpa) – Auf einer Baustelle an der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden muss derzeit der Boden wegen Schadstoffen saniert werden. Bei der Suche nach Weltkriegsmunition an der Autobahnabfahrt «Wiesbaden Äppelallee» sei in sechs Metern Tiefe Teeröl entdeckt worden, teilte das Regierungspräsidium Darmstadt mit. Der Schadstoff werde nun mit einem Bagger aus dem Boden geholt, in Containern zwischengelagert und anschließend fachgerecht entsorgt.

«Bei Teeröl handelt es sich um eine schwarze, zähflüssige Masse, von der sich Bestandteile im Grundwasser lösen und dieses verunreinigen können», erläuterte ein Sprecher des Regierungspräsidiums. «Fachleute vermuten, dass das Teeröl auf einen ehemaligen Betrieb im nahegelegenen Gewerbegebiet zurückzuführen ist.» Der Autoverkehr sei von der Sanierungsmaßnahme nicht betroffen.