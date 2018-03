SC wie der FC Bayern unter Louis van Gaal

Kein Teaser vorhanden

Der Anfang vom Ende des SC Idar-Oberstein im Verbandspokal: Daniel Schattner schießt den Ball zum 1:0 für den SC Hauenstein ins Tor. Eric Wischangs Rettungsversuch nützt nichts mehr.

Foto: Rüdiger Buchholz

Seine Spieler konnten genau das nicht vermitteln, denn ihre Vorstellung wirkte blutarm und uninspiriert. Hildmann nahm seine Mannschaft in dieser Beziehung allerdings in Schutz: "Der Wille war da. Die Jungs haben alles investiert, aber wir haben keine spielerischen Mittel gefunden, um Hauensteins Riegel zu knacken", sagte der Coach, um dann zu kritisieren: "Wirklich gestört hat mich, dass wir mehr Fehler gemacht haben als Hauenstein. Es kann passieren, dass man den spielerischen Schlüssel nicht findet, aber solche Fehler, wie wir sie in der Defensive gemacht haben, dürfen einfach nicht sein."

Klöpse von Karsten Schug

Hildmann nannte keine Namen, doch besonders angesprochen darf sich natürlich Karsten Schug fühlen. Jeder hatte gesehen, was für Klöpse, dem linken Außenverteidiger unterlaufen waren. Das 1:0 legte er mit einem verunglückten Abwehrversuch in die Mitte quasi direkt auf, und vor dem 2:0 spielte er einen schlimmen Fehlpass.

Doch wie so oft ist es natürlich zu einfach, nur einen Spieler, in diesem Falle Schug, für die Gegentore verantwortlich zu machen. Jeder Gegentreffer hat eine Vorgeschichte, an deren Ende ein einziger Sündenbock steht. Das 0:1 war nämlich exemplarisch für das Idarer Spiel und das, was der SC Hauenstein entgegensetzte.

Fast über die komplette Spielzeit baute der SC seine Angriffe von hinten auf. Ziel war es, über die Außenpositionen vors Tor zu kommen. Über Ballstafetten sollte sich Hauenstein quasi zurecht gestellt werden, bis die Lücke zum entscheidenden Anspiel und zur Abschlusschance da war. Die Spielanlage erinnerte an die von Bayern München unter Louis van Gaal. Das Problem: Über außen ging relativ wenig, weil die Außenverteidiger Schug und Maurer einen ziemlich gebrauchten Tag erwischt hatten.

Die Folge war, dass entweder Maurer und Schug die Bälle verloren, oder es der SC irgendwann über die Mitte versuchte, wo Hauenstein massiv und sicher verteidigte und Ballgewinne deutlich vor der torgefährlichen Zone verzeichneten.

Zu allem Elend stand der SC hinten auch ziemlich offen und schaltete bei Ballverlust schlecht auf Defensive um. Hauenstein nutzte das gnadenlos zu gefährlichen, über flinke Spieler blitzschnell vorgetragene Konter. Das 1:0 beispielsweise fiel so, weil Sebastian Stanjek einfach alle stehen ließ und gefährlich vors Tor passte, wo Schug der fatale Fehler unterlief, den Daniel Schattner (noch so ein schneller gefährlicher Mann) zum Tor nutzte.

Nun wäre so ein 0:1 ja reparabel gewesen, doch dann kassierte der SC ein wirklich unmögliches 0:2. Hildmann ärgerte sich maßlos: "So ein Tor darfst du nie und nimmer kriegen. Bei 0:1 hat man einfach bis zum Schluss die Möglichkeit auszugleichen, aber mit dem 0:2 war das Spiel ja gelaufen." Das Tor fiel in der 68. Minute und hatte seinen Ausgangspunkt bei einem Fehlpass von Schug. Doch ein Ballverlust in Höhe der Mittellinie muss nicht unweigerlich zum Gegentor führen. Allerdings wurde Steffen Litzel, nachdem er den Ball erobert hatte, nicht sofort wieder attackiert, sondern hatte Zeit, um aufzuschauen und zu schießen. Zeit, die auch Jeff Kornetzky, der den SC vorher mit einer tollen Parade noch im Spiel gehalten hatte, hätte nutzen müssen, um schnellstens in seinen Kasten zurückzueilen, um den 45-Meter-Heber zu parieren. Doch es wirkte so, als hätte der Schlussmann mit einem solchen Kunstschuss in keiner Weise gerechnet.

Robin Mertinitz fiel auf

In der Offensive scheiterte der SC am perfekt verteidigenden SC Hauenstein, aber auch an der fehlenden Entschlossenheit in den wenigen Situationen, die Gefahr versprühten. Am eklatantesten fiel das in der 56. Minute auf, als Konstantin Sawin eine starke Vorarbeit von Wischang kläglich versemmelte. Die ganz große Chance zum 1:1 blieb so ungenutzt. Außerdem blieben Aktionen, die den Hauensteiner Abwehrverbund hätten aufbrechen können, wie Dribblings oder Fernschüsse, totale Mangelware. Direkt positiv fiel da Robin Mertinitz auf, der in der 67. Minute eingewechselt worden war und bei drei, vier Soli aufzeigte, wie starr und unbeweglich die Hauensteiner Innenverteidigerhünen eigentlich sind. Letztlich blieb auch Mertinitz ohne Erfolg, und der SC musste wieder einmal seine Träume von der lukrativen Teilnahme am DFB-Pokal begraben. Diesmal allerdings verdientermaßen.

Sascha Nicolay