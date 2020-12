Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 19:04 Uhr

Bielefeld

Relegation

SC Verl reicht 1:1 gegen Lok zum Aufstieg in die 3. Liga

Der SC Verl hat den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga geschafft. Dem ostwestfälischen Regionalligisten reichte im Rückspiel gegen Nordost-Vertreter Lok Leipzig in der Bielefelder Schüco-Arena ein 1:1 (0:1) nach dem 2:2 im Hinspiel in Leipzig.