SC Magdeburg feiert klaren Heimsieg gegen Kolstad

Die ersten Punkte in der neuen Champions-League-Saison sind geholt. Der deutsche Meister besiegt daheim den norwegischen Meister um Ex-Kieler Sander Sagosen.

Magdeburg (dpa). Der SC Magdeburg hat sein erstes Saison-Heimspiel in der Champions League ungefährdet gewonnen. Der deutsche Handball-Meister schlug den norwegischen Titelträger Kolstad Håndbold mit 33:25 (18:9). Bester Magdeburger Werfer vor 5337 Zuschauern war Albin Lagergren mit acht Toren.

Trainer Bennet Wiegert musste auf Philipp Weber (Adduktoren) ebenso verzichten wie auf die Langzeitverletzten Tim Hornke und Felix Claar. Dafür stand Kreisläufer Oscar Bergendahl wieder zur Verfügung. Anders als zuletzt verschlief der SCM gegen den norwegischen Doublesieger die Auftaktphase nicht. Nach zehn Minuten führten die Gastgeber mit fünf Toren und ließen auch bis zur Pause kaum etwas zu.

Danach waren die Magdeburger im Abschluss zunächst nicht mehr so erfolgreich, dank Paraden von Torwart Sergey Hernandez zogen sie aber wieder auf acht Tore davon. Nach der Auftaktniederlage bei Pick Szeged holten die Magdeburger somit die ersten Punkte in der Meisterkasse. In der kommenden Woche reist der SCM nach Aalborg, wo der Ex-Magdeburger Maik Machulla Trainer ist.