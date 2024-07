Fußball\ Bundesliga, SC Freiburg - 1899 Hoffenheim, 7. Spieltag am 01.10.2017 in Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg). SC-Kapitän Julian Schuster bejubelt den 3:2-Sieg. Am Sonntag leitete Julian Schuster erstmals als neuer Cheftrainer den Trainingsauftakt des SC Freiburg. (zu dpa: «SC Freiburg startet mit Coach Schuster in Vorbereitung») Foto: Patrick Seeger/DPA