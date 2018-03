SC 07 muss nach Duisburg: Der Ex-Meister sieht schweren Zeiten entgegen

Kein Teaser vorhanden

Peggy Kuznik hat für die bislang letzten beiden der erst 17 Treffer des SC 07 gesorgt. Nun hoffen die Bad Neuenahrerinnen darauf, dass der Knoten in Duisburg platzt, bei jenem Gegner, gegen den im Hinspiel ein überraschender Sieg gelang.

Foto: Vollrath

Am Mittwoch kommt Potsdam

Beste Chancen hat Potsdam, weil der Meister noch ein Nachholspiel absolvieren muss – am kommenden Mittwoch in Bad Neuenahr (15 Uhr). Ganz oben stehen könnte aber auch der FCR Duisburg, nur verlor der im Herbst überraschend sein Punktspiel beim SC 07 Bad Neuenahr mit 0:2, was eine Wende bei den bis dahin sieglosen Rheinländerinnen einleitete. Am Sonntag (14 Uhr) hat Duisburg die Chance zur Revanche, steht aber im Kampf um den zweiten Tabellenplatz, der die Teilnahme an der Champions League sichert, unter dem großen Druck, unbedingt gewinnen zu müssen. Bad Neuenahr kann ist zwar rein rechnerisch noch nicht gerettet, verspürt aber weitaus weniger Druck.

Jüngster Auftritt macht Mut

Das sieht SC-07-Trainer Colin Bell allerdings ein wenig anders: "Wir brauchen noch einen oder zwei Siege, um ganz sicher zu sein." Mut macht dem 50-jährigen Engländer in erster Linie der Auftritt seiner Mannschaft zuletzt bei Bayern München (0:0).

Dort waren die Kurstädterinnen tonangebend, einzig die Trefferausbeute passte dem Trainer nicht. Schließlich gehört die Quote zu den schlechtesten der Liga (17). Fast dreimal so viele Treffer, nämlich 48, konnte der FCR 2001 Duisburg bislang feiern. Alleine die Spitzen Mandy Islacker und Simone Laudehr haben mit jeweils acht Treffern die Gesamtzahl des SC 07 beinahe im Alleingang erzielt.

Acht Tore hat auch Bad Neuenahrs Spielführerin Celia Okoyino da Mbabi geschossen, nur weist die in der Nationalmannschaft derzeit aktuell so treffsichere Schützin im Vereinstrikot Landehemmungen auf. Die letzten Tore für den SC 07 hat sie Mitte März beim 2:0-Sieg in Essen erzielt. Und wenn die Spielführerin nicht trifft, fehlen die Alternativen. Nicole Rolser, eine der Erfolgreichsten der Vorsaison, ist nach ihrem Kreuzbandriss immer noch weit von ihrer Form entfernt und wartet sehnsüchtig auf ein Erfolgserlebnis.

Die Neuseeländerin Sarah Gregorius findet sich mehr und mehr nur auf der Ersatzbank wieder, Ramona Petzelberger und Marie Pyko sind gerade erst wieder genesen, und Sofia Nati kann an der Ahr immer noch nicht Fuß fassen. Die talentierte 18-Jährige war zuletzt sogar im Zweitligateam überfordert. Bezeichnend, dass die beiden letzten Tore des SC 07 von Peggy Kuznik jeweils aus einer Freistoßsituation heraus direkt erzielt wurde.

Für Duisburg, deutscher Meister im Jahr 2000, könnte es derweil auf absehbare Zeit das letzte Mal sein, dass die Elf sich in derart hohen Tabellenregionen wiederfindet, verlassen doch zahlreiche Leistungsträgerinnen den Ex-Meister zum Saisonende, allen voran Alexandra Popp, Luisa Wensing (beide zum VfL Wolfsburg) oder aber Simone Laudehr (1. FFC Frankfurt). Wer den SC 07 verlassen wird und wer seinen Vertrag verlängert, darüber hüllt sich der Verein von der Ahr weiterhin in Schweigen. Rund ein Dutzend der Verträge laufen zum 30. Juni aus.

Andernorts scheinen die Probleme aber noch größer: Sorgen macht sich etwa der Hamburger SV. Die Gerüchteküche brodelt angesichts des von der Vereinsführung angekündigten rigorosen Sparkurses. Sogar von einem Rückzug aus der Eliteliga ist die Rede. Dass man beim HSV nicht spaßt, haben sie in Hamburg vor Jahresfrist schon unter Beweis gestellt. Damals gewann die HSV-Reserve die Meisterschaft in der Nordgruppe der 2. Frauenfußball Bundesliga – und einen Tag später wurde das Team zurückgezogen. tw

Y Die Partie in Duisburg wird ab 14 Uhr live im Internet auf DFB-TV gezeigt: www.tv.dfb.de