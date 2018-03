SC 07: Ex-Trainer Obliers sorgt für pikante Note

Kein Teaser vorhanden

Das Ringen um Sara Doorsoun-Khajeh (rechts) hat der SC 07 verloren, sie wechselt nach Potsdam. Dafür hat mit Leonie Maier eine andere Leistungsträgerin ihren Vertrag in Bad Neuenahr verlängert.

Foto: Vollrath

Diese Situation hat sich jedoch schlagartig geändert: Ausgerechnet im ersten Jahr nach der Frauenfußball-WM im eigenen Land hat der Hamburger SV seine Erst- und Zweitligabewerbung für die kommende Spielzeit zurückgezogen. Folge: Hamburg wird am Montag ans Tabellenende gesetzt und dann bis in die Regionalliga durchgereicht.

Davon profitieren in hohem Maß die Leverkusenerinnen, die als einziges Ligateam glücklich über die Entwicklung in Hamburg sein dürften. Für zwei Bad Neuenahrer Ex-Übungsleiter dürfte der bevorstehende Klassenverbleib von Bayer Leverkusen ebenfalls ein kleiner Segen sein. Doreen Meier, die derzeitige Bayer-Trainerin, verlässt den Verein wohl nicht als Absteigerin, ihr Nachfolger Thomas Obliers kann in der höchsten Liga weitermachen.

Der sorgt im anstehenden Spiel am Montag für eine pikante Note: Er ist an den Diensten der Bad Neuenahrer Stürmerin Nicole Rolser interessiert. Obliers dürfte sich noch weitere Telefonnummern von SC-07-Spielerinnen bereitgelegt haben, nachdem der Klassenverbleib in Leverkusen nunmehr höchstwahrscheinlich wurde.

Die Chance, eines der vielen Leverkusener Talente zu verpflichten, sinkt dagegen für die Klubs rund um die Farbenstadt, also auch für den SC 07, der derzeit noch alle Hände voll zu tun hat, seinen Kader für die kommende Spielzeit zusammenzustellen. Nach dem Abgang von Sara Doorsoun-Khajeh nach Potsdam (die RZ berichtete) konnte mit Leonie Maier zumindest eine weitere Leistungsträgerin gehalten werden. Maier hat ihren auslaufenden Vertrag verlängert.

Trainer Colin Bell ist jedenfalls sehr zuversichtlich, dass er im kommenden Fußballjahr wieder mit einem schlagkräftigen Kader arbeiten kann und dass der abwandernden Doorsoun-Khajeh nicht allzu viele Spielerinnen folgen werden. Selbst bei Bianca Rech scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Nun gilt es für den SC 07 aber noch, die letzte Aufgabe der Saison erfolgreich zu lösen. Mit dem 5:0 gegen Leipzig und dem 4:0 beim Hamburger SV im Rücken lässt es sich da gut arbeiten, die Favoritenrolle kann dem SC 07 auch im rheinischen Derby am Montag niemand absprechen.

Und mit einem Sieg im letzten Spiel können sich die Bad Neuenahrer Frauen auch Rang sechs sichern und die Platzierung der beiden Vorjahre bestätigen, wenn auch mit weniger Punkten auf der Habenseite. Wer hätte damit gerechnet, nachdem das Team nach sieben Spieltagen mit zwei Punkten am Tabellenende stand? tw