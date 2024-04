S-Bahn: Anzeigetafeln zeigen Zugauslastung

Anzeige

Frankfurt (dpa). Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die S-Bahn Rhein-Main zeigen künftig mit Echtzeit-Auslastungsanzeigen an den Bahnsteigen, wie voll S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet sind. «Dabei werden Informationen zur Auslastung der Waggons ermittelt und vor dem Einfahren der S-Bahn den Fahrgästen am Bahnhof direkt auf den digitalen Anzeigetafeln angezeigt», teilten beide in einer Mitteilung am Montag mit. Piktogramme – drei kleine Punkte – geben Auskunft über geringe, mittlere und hohe Auslastung. Gemessen wird die Auslastung laut Mitteilung anhand der Wlan-Nutzerzahlen in den Zügen.

Fahrgäste könnten sich aufgrund der Anzeige besser am Bahnsteig verteilen und schneller einen freien Sitzplatz finden. «Denn auf den ersten Blick sehen sie auf den Displays an den S-Bahn-Stationen anhand der drei leeren oder ausgefüllten Symbole, wie voll die einzelnen Wagen der einfahrenden Bahn sein werden», sagte Knut Ringat, Vorsitzender der Geschäftsführung des RMV.

So staue es sich zudem beim Einstieg weniger und Züge könnten pünktlicher abfahren. Aktuell profitierten die Kunden bereits «an 70 Prozent der höher frequentierten Stationen von Echtzeit-Auslastungsanzeigen», sagte Christian Roth, Vorsitzender der Geschäftsleitung der S-Bahn Rhein Main. Die Auslastungsanzeige sei ein zusätzlicher Baustein der Information für Reisende sowie für einen modernen und digitalen Nahverkehr im Sinne der Mobilitätswende.