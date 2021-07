Sauberer Antrieb, aufgeräumte Optik – Zero Motorcycles FXE

Mit der FXS hat Zero Motorcycles bereits ein Supermoto-Modell im Angebot. Doch mit der FXE gibt es jetzt eine optisch reizvolle Alternative.

SP-X/Noord-Scharwoude, Niederlande. Der Elektromotorrad-Pionier Zero hat mit der FXE sein Angebot um einen weiteren Stadtstromer im Supermoto-Stil erweitert. Der hochbeinige Elektriker zeichnet sich im Vergleich zum Schwestermodell FXS durch eine aufgeräumte Optik und knackigere Proportionen aus. Die Idee für die FXE basiert auf einer von der Designfirma Huge vorgestellten Supermoto-Studie aus dem Jahr 2019.

Zum Preis von 13.650 Euro bietet die neue FXE einen 106 Newtonmeter und bis zu 33 kW/44 PS leistenden E-Antrieb in Kombination mit einer 7,2 kWh großen Batterie, die im Stadtverkehr rund 160 Kilometer Reichweite erlaubt. Bei Überlandfahrten kann die Reichweite deutlich schrumpfen. So sind im Autobahnbetrieb mit 113 km/h laut Zero nur 64 Kilometer drin. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 132 km/h, das gilt auch für die auf 11 kW/15 PS Dauerleistung gedrosselte 125er-Version. Je nach Ladetechnik dauert das Auffüllen der Batterie zwischen 1,8 und 9,7 Stunden.

Zu den Besonderheiten der FXE gehören ein kupplungsfreier Direktantrieb sowie die Kraftübertragung ans Hinterrad per Riemen. Rundum LED-Leuchten sowie ein großes Farbdisplay als Cockpit sind weitere Details der leicht futuristisch angehauchten Supermoto.

Mario Hommen/SP-X