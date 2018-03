Aus unserem Archiv

Valencia(dpa)

Auch nach dem Formel-1-Ausstieg von BMW sieht sich der Nachfolge-Rennstall Sauber bereit für die neue Saison. Man habe sehr intensive Monate hinter sich, in den man erst um das Überleben des Teams kämpfte und anschließend eine solide Aufstellung für die Zukunft erarbeitet hätte. Das sagte der Teamchef Peter Sauber bei der Vorstellung des neuen Rennwagens C29 in Valencia. Autobauer BMW hatte zum Ende der Vorsaison sein Engagement in der Königsklasse beendet.