Sattelschlepper verliert Auflieger

Der Sattelzug wurde zuvor auf der K 46 in Höhe der Waldsiedlung bei Rheinböllen geführt. Der Fahrer beabsichtigte nach links auf die L 223 aufzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er im Einmündungsbereich seinen ca. 20 Tonnen schweren Auflieger, welcher im Böschungsbereich der L 223 zur Endlage kam. Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Zur Bergung des Aufliegers wurde u.a. ein Bergekran hinzugezogen. Die Bergung des Aufliegers dauert an, die L 223 / K 46 ist in diesem Bereich derzeit voll gesperrt.



