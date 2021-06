Die Nationalspielerin war beim 77:59 bei Phoenix Mercury mit 17 Punkten die zweitbeste Werferin ihrer Mannschaft und mit acht Punkten im Schlussviertel besonders in der Endphase ein wichtiger Faktor. Damit traf Sabally in ihrem vierten Spiel zum dritten Mal zweistellig. In der Tabelle klettert Dallas an Phoenix vorbei auf den fünften Platz.

