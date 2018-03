Aus unserem Archiv

Berlin

Trotz massiver Kritik an seinen Thesen zu Migranten und Integration legt der frühere Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin nach. In der «Bild am Sonntag» nannte er Wulffs These falsch, der Islam gehöre zu Deutschland. Sarrazins Rauswurf aus der SPD rückt unterdessen immer näher. Wie der «Tagesspiegel» in seiner morgigen Ausgabe schreibt, haben die Vorstände der Bundespartei und der Berliner Landes-SPD ihre gemeinsame Begründungsschrift für das Parteiordnungsverfahren fertig. Die Zeitung beruft sich auf Parteikreise.