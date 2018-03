Aus unserem Archiv

Davos

Der französische Präsident Nicolas Sarkozy fordert einen Umbau eines des Finanz- und Währungssystems. Er stimme mit US- Präsident Barack Obama darin überein, dass etwa die Banken von unmäßigen Spekulationen oder dubiosen Finanzgeschäften abgebracht werden müssten, sagte er zur Eröffnung des 40. Weltwirtschaftsforum in Davos. Diese Debatte könne aber nicht auf ein einzelnes Land begrenzt sein. Das Thema gehöre vielmehr in die Gruppe der G20, in der Industrie- und Schwellenländer versammelt sind.