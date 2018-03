Sargenroth weiter: Backes kommt und wird in Urbar zum Matchwinner

Kein Teaser vorhanden

Nur selten war Sargenroth (hier rechts mit dem eingewechselten Alexander Schmitt) Herr der Lage, dennoch gewann der Bezirksligist in Urbar bei Mathias Waldenburger (links) und Andreas Büttner mit 4:2.

Foto: Verena Schmidt

Der zweifache Torschütze blieb aber bescheiden: "Ich habe zweimal gut gestanden und zweimal die Dinger reingemacht." Stimmt, allerdings war das nicht selbstverständlich, denn Backes hatte vorher den Ball jeweils stark verarbeitet und trocken mit guter Schusstechnik im langen Eck versenkt. Nur – er hatte nicht von Anfang an gespielt eine Woche vor dem Bezirksliga-Start am Samstag um 17.30 Uhr in Oppertshausen im Derby gegen die SG Liebshausen. Aber auch das entlockte ihm ein leichtes Grinsen, denn die Bewerbung für einen Platz in der Startelf war sicherlich keine schlechte. "Es ist noch alles offen. Wenn ich spiele, sehe ich meine Position ganz vorne." Eventuell zusammen mit Georg, aber SGS-Trainer Markus Stelter hüllt sich da noch in Schweigen: "Solche Tore kann Martin. Er war vom Kopf her bereit, als er eingewechselt wurde. Es ist wichtig, dass wir uns nicht schwächen, wenn wir wechseln, es darf sich keiner sicher sein."

In Urbar hätte man allerdings auch einwenden können, dass es viel schlechter nicht ging, bevor Backes mit Alexander Schmitt ins Spiel kam. "Ich war in keinster Weise zufrieden", sagte Stelter, "wir hatten viel zu viel Ballverluste, Urbar kam viel zu leicht zu Chancen. Positiv war, dass wir nach Rückständen wieder zurückgekommen sind. Trotzdem: Manchmal hatte ich den Eindruck, als ob wir am Freitag gespielt haben und nicht Urbar." Es war aber umgekehrt, die SGU hatte zum Saisonstart in Sohren 1:3 verloren und schwere 90 Minuten in den Knochen. "Zum Schluss hat man das schon gemerkt", sagte Urbars Trainer Gernot Ruof, der deshalb auch "sehr zufrieden" mit seiner Mannschaft war. "Wir haben richtig gut Paroli geboten, waren insgesamt in meinen Augen die bessere Mannschaft. Das hätte ich nicht erwartet." Aber es war so, obwohl Ruof im Vergleich auch sagen musste: "Sohren war spielerisch stärker als Sargenroth." Iljaz Gubetini nach feiner Vorarbeit von Justin Thommes (19.) und Kevin Schwartz per direktem Freistoß (75.) hatten ihr Team zweimal verdient in Führung gebracht. Patrick Sehn-Henn hatte nach einem Pfosten-Abpraller im Anschluss an einen Freistoß von Lars Herrmann am schnellsten geschaltet und zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen (24.).

Lange Zeit hatte man nach den Eindruck, dass Urbar in die zweite Runde einziehen sollte. Bis Backes zweimal Maß nahm. Dass ihm ein Mitspieler flugs mit Bingens Ailton, der ebenfalls am Wochenende doppelt nach seiner Einwechslung getroffen hatte, verglich – auch das rang dem Matchwinner nur ein müdes Lächeln ab.

Von unserem Redakteur

Mirko Bernd