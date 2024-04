Sanierung kommunaler Einrichtungen: Welche Projekte erhalten 6 Millionen Euro?

Die Höchstförderung von 6 Millionen Euro durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (Runde 2023) haben laut der nun vom Bundesbauministerium veröffentlichten Liste die folgenden Projekte erhalten: Ersatzneubau des Hallenbads in Asbach-Bäumenheim (Baden-Württemberg), Sanierung des Kulturareals Ernst-Thälmann-Park in Berlin-Pankow, Sanierung der Technischen Sammlungen in Dresden, Sanierung und Ersatzneubau der Nordseehalle in Emden (Niedersachsen), Sanierung der Bergstraßenhalle in Laudenbach (Baden-Württemberg), Ersatzneubau der Liebighalle in Holzminden (Niedersachsen), Sanierung und Erweiterung des Hallenbads im Revierpark Vonderort in Oberhausen (NRW), Sanierung des Porta-Hallenbads in Porta Westfalica (NRW) mit 5.999.900 Euro, Sanierung und Ersatzneubau des Ganzjahresbads in Remagen sowie Sanierung und Ersatzneubau des Museums Ulm mit 5.805.000 Euro.