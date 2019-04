Manchester

Sané schießt Manchester City an die Tabellenspitze

Leroy Sané hat Manchester City zum 2:0-Erfolg über den Stadtrivalen United und damit zurück an die Tabellenspitze geschossen. Der deutsche Nationalspieler traf 15 Minuten nach seiner Einwechslung nach 66 Minuten zum Endstand, nachdem der Portugiese Bernardo Silva die Führung des Titelverteidigers besorgt hatte. Dank des Erfolgs im Stadtderby zog City wieder am FC Liverpool in der Tabelle vorbei und hat nun drei Spieltage vor Ende der Saison einen Vorsprung von einem Punkt auf das von Jürgen Klopp trainierte Team.