Felix Sanchez ist Wiederholungstäter: Nach 2004 gewinnt der Sprinter aus der Dominikanischen Republik zum zweiten Mal bei Olympia über 400 Meter Hürden.

Felix Sanchez gewann in 47,63 Sekunden den 400 Meter Hürden-Lauf.

Foto: John G. Mabanglo – DPA

In 47,63 Sekunden gewann der Leichtathlet in London vor Michael Tinsley (USA), der 47,91 Sekunden lief. Bronze holte sich der Olympia-Zweite von 2008, Javier Culson aus Puerto Rico, in 48,10 Sekunden.