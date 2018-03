San Francisco (dpa) — San Francisco will den Verkauf von Pelzmänteln und andere neuen Pelzwaren verbieten. Nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtrats der Westküstenmetropole soll das Verkaufsverbot im Januar 2019 in Kraft treten. Als erste größere US-Stadt habe San Francisco am Dienstag diese Verordnung erlassen, teilte die Stadtparlamentarierin Katy Tang, die den Antrag eingereicht hatte, mit. Dies sei „der richtige Schritt“ um den Tierschutz voranzutreiben, betonte Tang.