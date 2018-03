Aus unserem Archiv

Mainz

Seit seinem dramatischen Unfall ist heute das erste Fernsehinterview mit dem bei «Wetten, dass..?» verunglückten Kandidaten Samuel Koch zu sehen. Darin sagt der 23-Jährige dem ZDF-Moderator Peter Hahne, dass er bei der selben Ausgangslage die gleiche Wette noch mal eingehen würde. Koch berichtet über seinen Gesundheitszustand und erzählt von seinen Zukunftsplänen. Er war am 4. Dezember 2010 beim Versuch, in Thomas Gottschalks Wett-Show mit Sprungstelzen über ein fahrendes Auto zu springen, so schwer gestürzt, dass er eine Querschnittslähmung erlitt.