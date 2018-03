Bayern Münchens Sportvorstand Matthias Sammer und Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc haben die Ansetzung des ersten DFB-Länderspiels nach der Sommerpause kritisiert.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat den Länderspieltermin der DFB-Elf kritisiert.

Foto: Kevin Kurek – DPA

«Dieser Termin ist Nonsens. Sportlich macht er für die Nationalmannschaft sicher wenig Sinn», sagte Zorc in München bei der Pressekonferenz zum Supercup. Gott sei Dank sei das Fußball-Testspiel letztmals auf dieses Datum angesetzt. «Keiner ist über diesen Termin glücklich», meinte Sammer, auch Bundestrainer Joachim Löw nicht. Die DFB-Elf trifft noch vor dem Bundesligastart am 15. August in Frankfurt am Main im ersten Testspiel der neuen Saison auf Argentinien.