Sammer und Heynckes wollen Gomez-Thema abhaken

Aus unserem Archiv

Hamburg

Die Kritik von Präsident Uli Hoeneß an Mario Gomez passt vielen beim FC Bayern überhaupt nicht in den Kram. Matthias Sammer und Jupp Heynckes reagierten am Wochenende äußerst gereizt auf die harschen Worte vom mächtigen Münchner Alphatier in Richtung des Fußball-Nationalstürmers.