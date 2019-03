Der Fußball in Österreich wird auch dieses Jahr von Red Bull Salzburg dominiert, auch wenn zuletzt die Leistungen etwas schwankten. Für das Team von Trainer Marco Rose ist sogar ein Triple möglich. Doch im Europa-League-Achtelfinale wartet ein sehr harter Brocken.

Salzburg (dpa). Losglück hat Red Bull Salzburg dieses Jahr in der Europa League sicher keines gehabt. Schon in der Gruppenphase warteten in Celtic Glasgow, Rosenborg BK und RB Leipzig schwere ...