Dortmund

Champions League

Sahin fordert von Nmecha: «Muss den nächsten Schritt machen»

Von dpa

i Fußball: DFB-Pokal, VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund, 2. Runde, Volkswagen Arena. Dortmunds Felix Nmecha steht nach dem Spiel auf dem Feld. (zu dpa: «Sahin fordert von Nmecha: «Muss den nächsten Schritt machen»») Foto: Swen Pförtner/DPA

Felix Nmecha steht nach seinem Wechsel aus Wolfsburg nach Dortmund schnell in der Kritik. Derzeit geht aber kein Weg an ihm vorbei. Trainer Nuri Sahin hat dennoch eine deutliche Forderung an ihn.