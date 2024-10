Wolfsburg

DFB-Pokal

Sahin bleibt Dortmund-Trainer: «Wir werden zusammenstehen»

Von dpa

i Fußball: DFB-Pokal, VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund, 2. Runde, Volkswagen Arena. Dortmunds Trainer Nuri Sahin ist vor dem Spiel im Stadion. (zu dpa: «Sahin bleibt Dortmund-Trainer: «Wir werden zusammenstehen»») Foto: Swen Pförtner/DPA

Auf die Enttäuschungen in der Bundesliga und in der Champions League folgt für Borussia Dortmund nun auch ein bitteres Pokal-Aus in Dortmund. Konsequenzen gibt es aber erstmal nicht.