Sachsen will entschlossen gegen Rechtsextreme vorgehen

Dresden

Sachsens Regierung und die Polizeiführung des Landes haben eine entschlossene Reaktion auf die Gewaltexzesse in Chemnitz angekündigt. Dieses Ereignis müsse uns alle aufrütteln, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden. Der sächsische Staat sei handlungsfähig. Die Ereignisse von Chemnitz zeigten, dass man im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht nachlassen dürfe. Bundesinnenminister Horst Seehofer bot der sächsischen Polizei Hilfe an. Bei den Protesten der Rechten und der Gegendemonstranten wurden nach bisherigen Erkenntnissen 18 Demonstraten und zwei Polizisten verletzt.