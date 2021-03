Prüm

Sachbeschädigungen durch Zukleben von Türschlössern

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 07. März 2021 ------------------------------------------------------------ Prüm (ots) – In der Nacht von Freitag, 05.03.2021 auf Samstag, 06.03.2021 wurden an zwei gewerblichen Eingangstüren in der Prümer Hahnstraße die Türschlösser durch bisher unbekannte Täter mittels Sekundenkleber zugeklebt.