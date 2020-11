In der Nacht vom Samstag, 07.11. auf den Sonntag, 08.11.2020 sind bislang ca. 15 PKW in Oberlahnstein beschädigt worden. Die PKW wurden im Bereich der Sebastianusstraße, Südallee, Im Harlos und Mittelstraße geparkt.

Unbekannte Täter sind dann im Laufe der Nacht durch die benannten Straßen gezogen und haben die Reifen der PKW zerstochen, sowie diverse Kratzer mittels eines scharfen Gegenstandes an den PKW verursacht. Ein Hinweis auf die Täter liegt noch nicht vor. Derzeit beläuft sich der Schaden auf mindestens 6000EUR.



Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel.: 02621-9130



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





