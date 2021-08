Sachbeschädigung in Weinberg

Wie ein örtlicher Winzer verärgert feststellen musste hatten Unbekannte zehn Weinreben in einem seiner Weinberge rausgerissen.



Dies geschah im Zeitraum vom 13. – 24.08. in einem Weinberg der sich hinter dem zwischen Lehmen und Kattenes an der B 416 liegenden Parkplatz befindet.

Wir bitten Zeugen die Angaben zu der Tat machen können sich bei der Polizeiwache Brodenbach unter 02605 98021510 zu melden.



