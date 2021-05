Oberbettingen

Sachbeschädigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 23.05.2021 gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Daun durch einen Zeugen Kenntnis darüber, dass offenbar mehrere junge Personen die an der Bushaltestelle in Oberbettingen aufgestellten Metall-Figuren („Wildschweine“) aus der Verankerung am Boden gezogen und auf die Straße gestellt hatten.