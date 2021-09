Sachbeschädigung eines PKWs

Auf der rechten Seite von dem hinteren Radkasten bis zu dem Rücklicht entstand ein ca. 50cm langer tiefer Kratzer. Die Tat könnte sich sowohl auf dem Parkplatz des REWE in Stadtkyll, als auch auf den Parkplätzen des Lidl oder Aldi in Jünkerath ereignet haben. Ebenso wäre der Parkplatz der Ergocast Jünkerath denkbar. Als Tatwerkzeug kommt ein spitzer Gegenstand, wie ein Schraubenzieher oder ein dicker Nagel, in Betracht.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:Polizeiinspektion Prüm





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell