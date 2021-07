Sachbeschädigung durch Graffiti – Nachwuchsschmutzfinken am Werk

In der Nacht von Freitag, 09.07. auf Samstag, 10.07.2021 kam es zur Sachbeschädigung durch Farbschmierereien mittels Sprühdose an einer Gebäudewand in der Bürgermeister-Rau-Straße Ecke Kasinoweg.



Ein Zeuge sah zwischen 03:00 und 03:30 Uhr an der Tatörtlichkeit drei männliche Personen jugendlicher Erscheinung, die sehr wahrscheinlich als Tatverdächtige in Frage kommen.

Die Polizei Kirn fragt: Wer kann sachdienliche Angaben zu diesen Personen oder zum generellen Tatgeschehen machen?

Potenzielle Zeug*innen werden gebeten, sich mit u.g. Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



