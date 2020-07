Am 23.07. 2020 wurde durch die Ortsgemeinde Urbach mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti an Sitzbänken, Spielgeräten sowie weiteren Gegenständen rund um den Urbacher Weiher gemeldet.

Urbach (ots). Am 23.07.2020 wurde durch die Ortsgemeinde Urbach mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti an Sitzbänken, Spielgeräten sowie weiteren Gegenständen rund um den Urbacher Weiher gemeldet. Der Tatzeitraum ist zunächst nicht näher eingrenzbar.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



