Bruschied, K5 (ots) – Am 20.07.2020 gegen 18.00 Uhr wurde der Polizei Kirn mitgeteilt, dass zwei Verkehrsschilder, sog. „Kurvenleittafeln“, an einer engen Kurve auf der K5 zwischen Hennweiler und Bruschied mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert wurden. An den Schildern entstand Sachschaden. Die Polizei Kirn ermittelt wegen einer Sachbeschädigung. Täterhinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.



