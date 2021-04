Bendorf/Rhein

Sachbeschädigung durch Abschießen von Stahlkugeln

Unbekannte Personen schossen am Samstag 03.04.2021, gegen 18:20 Uhr, mit Stahlkugeln gegen ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Fürstin-Leonilla-Straße in Bendorf-Sayn.