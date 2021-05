Zwischen dem 09.05.2021, 12:00 Uhr und dem 10.05.2021, 09:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung des Tennisplatzes in Jünkerath, welcher rechtsseitig der Kreisstraße 67 in Richtung Esch liegt.





Der Tennisplatz wurde durch bislang unbekannte Täter unter Wasser gesetzt, indem ein Schlauch abgerissen und ein Wasserhahn aufgedreht wurde.



Auf den Platz gelangten die Täter indem sie über den dortigen Maschendrahtzaun stiegen.

Auf dem Tennisplatz konnten Schuhabdruckspuren von Fußballschuhen (Stollenschuhen) festgestellt werden.



Unterhalb des Tennisplatzes befindet sich ein Fußballfeld. Es anzunehmen, dass die Täter vor oder innerhalb des Tatzeitraums auf diesem Fußball spielten.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Email (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



