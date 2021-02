Sachbeschädigung an Wahlplakaten

In der Nacht vom 04. auf den 05.02.2021 wurden im Stadtgebiet Boppard zahlreiche Wahlplakate für die Bürgermeisterwahl abgerissen, zerstört und teilweise auch entwendet.

Insbesondere im Bereich der Koblenzer Straße (B9), Heerstraße, Oberstraße, am Marktplatz und in der Simmerner Straße konnten entsprechende Feststellungen getroffen werden.



Die Polizei Boppard sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06742 / 809 – 0 zu melden.



