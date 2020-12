Wittlich

Sachbeschädigung an Pkw-Reifen – Zeugen gesucht!

Am Donnerstag, den 10.12.2020 wurde in der Zeit 08.00 – 12.00 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Stadtverwaltung der Reifen an einem dort geparkten Pkw vorsätzlich beschädigt.