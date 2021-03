Darscheid

Sachbeschädigung an Pkw, Pressemeldung der PI Daun

In der Nacht vom 21.03.2021 auf den 22.03.2021 wird zwischen 19:30 Uhr und 06:30 Uhr ein blauer BMW der 3er Reihe auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in 54552 Darscheid durch Besprühen mit weißer Farbe beschädigt.