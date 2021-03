Sachbeschädigung an PKW in der Mauergasse

Im Zeitraum von Sonntag 21.03.2021 Abend bis Montag 22.03.21 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in der Mauergasse in Kirn.



Der schwarze BMW (SUV) des Geschädigten war hierbei auf dem Maino-Parkplatz in Kirn abgestellt und wurde durch einen unbekannten Täter vermutlich mutwillig beschädigt.

Am Fahrzeug wurde die komplette Beifahrerseite mit einem metallischen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 2500 Euro belaufen

Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752/1560.



