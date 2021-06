Sachbeschädigung an Pkw auf Mitfahrerparkplatz Sterenbachsee

Am Freitag, den 28.05.2021, wurde im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 22:30 Uhr ein silberner PKW Peugeot 308 Kombi durch Unbekannte beschädigt.

Das Fahrzeug stand auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 50 (Sterenbachsee). Die Fahrerseite wurde über die gesamte Länge zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro.



Hinweise zu Tat und Täter werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-9260

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



