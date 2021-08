Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht zum 02.08.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Opel Insignia, welcher auf dem großen Parkplatz nahe des Hauses Gleiwitzer Straße 3 abgestellt war.

Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die gesamte Fahrerseite derart, dass ein nicht unerheblicher Schaden am Fahrzeug entstand. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Wittlich zu melden.



Mitteilungen bitte an die Telefonnummer.: 06571/9260



