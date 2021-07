Kirn Steinweg

Sachbeschädigung an Pkw

Die Geschädigte stellt ihren Pkw am 04.07.21 um 11.30h im Steinweg vor Anwesen 24 unbeschädigt ab. Als sie am gleichen Tag gegen 21.00h an ihren Pkw zurückkommt stellt sie fest, dass dieser durch unbekannte Täter zerkratzt wurde.