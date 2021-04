Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum vom 12.04.23.04.2021 kam auf einem Parkplatz an der K164 zwischen Prüm und Dausfeld zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW.

Prüm (ots). Im Zeitraum vom 12.04. – 23.04.2021 kam auf einem Parkplatz an der K164 zwischen Prüm und Dausfeld zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW.

Durch unbekannte Täter wurde der unfallbedingt nicht fahrbereite PKW vermutlich mehrfach aufgesucht und beschädigt. U.a. wurden die Seitenscheiben und die Windschutzscheibe eingeschlagen.



Zeugen werden gebeten, sich über die Telefonnummer 06551/942-0 oder über die E-Mail-Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de an

die Polizeiinspektion Prüm zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551 – 942 – 0

www.polizei.rlp.de/pi.pruem

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell